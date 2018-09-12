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Школа пообещала обучить детей зарабатывать миллионы и разъярила родителей

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Реклама британской частной школы Vinehall в Англии, обещающая превратить детей в богачей, вызвала ярость родителей. Они возмутились стремлением учебного заведения навязать ученикам тягу к обогащению. Дискуссия завязалась в Twitter, на нее обратил внимание сайт «Би-би-си».

Объявление опубликовал один из жителей Лондона. Один из его приятелей увидел рекламу, сфотографировал и переслал ему снимок. Авторы рекламного текста рассказали историю о мальчике, который однажды увидел на школьной парковке Jaguar и захотел, чтобы его отец управлял им вместо старенького Volvo Estate. «Твой папа выглядел грустным, ведь Volvo должен был прослужить ему еще пару лет», — гласила реклама.

Герой рекламы вырос, отучился в Vinehall, стал успешным бизнесменом и купил уже вышедшему на пенсию отцу Jaguar. «Теперь ты думаешь, что каждому ребенку стоит приходить на дни открытых дверей. Возможно, они тоже когда-нибудь смогут купить отцам Jaguar», — заключалось в финале.

Автор поста назвал объявление «поистине странным». К обсуждению рекламы подключились сотни родителей, которые подобрали более резкие определения. Рекламу признали «очень плохой», а школу раскритиковали за то, что детей учат, будто успех заключается в накоплении материальных благ.

«Какая дичь. Кто вообще захочет отправлять своего ребенка в школу, где основные ценности — это приобретение материального дерьма?», — вопрошает один из комментаторов.

«Все о деньгах. Ничего об опыте или полном образовании, личностном развитии. Неудивительно, что в этих школах появляются жадные социопаты», — полагает пользователь с ником @McFlavour7.

После шквала критики руководству школы пришлось извиниться. Директор учебного заведения заявил, что реклама не должна была выйти в таком виде. Школа проводит расследование, призванное установить причастных к ее распространению, говорится в заявлении на ее сайте.

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