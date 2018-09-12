Названа новая польза кофе

Португальские ученые пришли к выводу, что кофе снижает риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек. Статья специалистов опубликована в журнале Nephrology Dialysis Transplantation.

В исследовании, которое проводилось с 1999-го по 2011 год, приняли участие 4863 человека, страдающих от почечной недостаточности. Ученые оценивали ежедневный уровень потребления кофеина, содержащегося в кофе, чае и других безалкогольных напитках, а также контролировали состояние здоровья добровольцев вплоть до 31 декабря 2011 года, регистрируя все случаи смерти до этого времени.

В течение 60 месяцев умерли 1283 человека. При этом те люди, кто получал самые высокие дозы кофеина (более 213,5 миллиграмма в сутки), уменьшили риск преждевременной смерти на 22 процента по сравнению с теми, кто употреблял менее 28,2 миллиграмма кофеина в сутки. У участников, которые получали в среднем 103 миллиграмма кофеина, риск смерти снизился на 26 процентов.

В июле этого года группа американских ученых выяснила, что ежедневное потребление шести чашек кофе может снизить риск преждевременной смерти. Специалисты проанализировали данные о здоровье около 500 тысяч британцев, 78 процентов которых пили кофе.

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