Найден источник пополнения российских чиновников

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает принимать на государственную службу и в органы внутренних дел России бывших граждан Украины на основании их письменного отказа от гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно законопроекту, если человек написал заявление об отказе от гражданства Украины, этого достаточного, чтобы перестать считать его украинским гражданином. Поправку предлагается внести в закон о российском гражданстве.

Сегодня бывшие граждане некоторых советских республик, в том числе Украины, не могут занимать должности в госорганах, где запрещено работать людям с двойным гражданством. Чтобы доказать, что у него больше нет второго гражданства, человек должен получить справку от властей того государства, от гражданства которого он отказался.

Законопроект поможет решить проблемы крымчан, которые получили гражданство до возвращения республики в состав России. Жители полуострова, ставшие российскими гражданами после 18 марта 2014 года, признаются людьми без украинского гражданства только на основании письменного заявления. Те же, кто получил российский паспорт раньше, должны предоставлять подтверждение от украинских властей об отказе от гражданства.

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