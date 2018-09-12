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Россиянам запретили говорить в популярной онлайн-игре

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Игроки в шутер Quake Champions из России пожаловались на то, что их отключили от голосового чата. Сообщения об этом начали появляться в Twitter, проблему обсуждают на форуме Steam и на Reddit.

«Некоторым отключение голосового чата в России может казаться забавным, но на самом деле это большая проблема», — сетует автор треда на Reddit.

Пользователи из России обвиняют производителей игры в «национальной дискриминации». В ответ на это иностранные игроки в Quake Champions предлагают предъявлять претензии российскому правительству. «Радуйтесь, что правительство России вообще не лишило вас доступа к игре», — обращаются они к россиянам на Reddit.

«Это не дискриминация по происхождению. Вы не можете использовать голосовой чат Quake Champions, если находитесь в России из-за этой предполагаемой меры по борьбе с терроризмом, независимо от вашего гражданства», — пишут пользователи Steam.

Отключение геймеров от голосового чата произошло после масштабного обновления Quake Champions, вышедшего 6 сентября. Оно содержало исправления и нововведения, однако касающиеся россиян новшества разработчики никак не комментировали.

Согласно антитеррористическим поправкам, известным как «закон Яровой», в числе прочих и производители онлайн-игр обязаны в течение полугода хранить переговоры пользователей на территории России. В связи с этим в июле компания League of Legends также отключила от голосового чата российских геймеров, объяснив это отсутствием ресурсов на выполнение закона.

Специализированный портал 4pda отмечает, что в сообществе мультиплеерных игр за игроками из России давно закрепилась дурная слава: русских считают грубыми, громкими и бесцеремонными.

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