«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом

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Prabal Gurung show, Runway, Spring Summer 2019, New York Fashion Week

Популярные 20 лет назад брюки карго снова вернулись на подиум. Об этом сообщает Fashionista, называя вещь «объективно уродливой».

На Неделе моды в Нью-Йорке бренды представили коллекции одежды на весну 2019. Среди тех, кто одел моделей в укороченные штаны с карманами, оказался итальянский дизайнер Прабал Гурунг. В его шоу участвовала американская топ-модель Белла Хадид, которая показала розовые неоновые карго и топ такого же цвета.

Тренд также поддержали марки Jonathan Simkhai, Sies Marjan, John Elliott, Ralph Lauren, а Claudia Li продемонстрировала карго-юбку.

Кроме того, уже летом 2018 года эту вещь полюбили сестры Кардашьян и Дженнер.

В августе отмечалось, что одежда популярных в 1980-х неоновых оттенков начала привлекать знаменитостей. Поклонницами таких цветов стали американская супермодель Белла Хадид, бывшая участница реалити-шоу The Only Way Is Essex Кейт Райт, сестры Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер.

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