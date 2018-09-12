«Русский человек-паук» покорил 12-этажное охраняемое здание

В колумбийском городе Медельин задержали российского руфера Павла Гогулана. Он забрался без страховки на 12-этажное здание банка, сообщает Micetimes.asia.

По словам Гогулана, после восхождения его задержали. «На мое задержание прибыло 10 полицейских и 8 охранников на 6 машинах. Из-за того, что здание было банком, посиделкой в обезьяннике я не отделался», — написал он на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что здание банка — одно из самых охраняемых в Колумбии.

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Как пишет Micetimes.asia, россиянин забрался на здание банка Bancolombia. Является ли этот объект самым охраняемым в стране, не уточняется.

Руфер покорил высотные здания в Перу, Парагвае и Мексике. Во всех случаях он был задержан полицией, но избежал ответственности, а парагвайское телевидение даже сделало о нем сюжет, назвав его «русским человеком-пауком».

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