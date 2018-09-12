Украина вернула российскому биатлону Жирного

Федерация биатлона Украины разрешила спортсмену Александру Жирному вернуться в сборную России. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Роман Бондарук, слова которого приводит ТАСС.

«Две недели назад к нам обратился Союз биатлонистов России с тем, чтобы предоставить разрешение на переход Александра Жирного. Мы сразу его дали, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу», — заявил Бондарук.

Материалы по теме «У нас нет крепостного права» Почему спортсмены бегут из России на Украину

Жирный перешел в состав сборной Украины в 2014 году. В конце сезона-2017/2018 он решил вернуться в российскую команду. В последний раз на этапах Кубка мира 31-летний спортсмен выступал в декабре 2017-го.

2 августа стало известно, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал переход спасением спортсменок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!