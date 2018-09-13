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Восьмилетний сын взял наркотики отца и поделился с друзьями

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Четверо младшеклассников в Индонезии по ошибке употребили таблетки экстази, приняв их за конфеты. Об этом сообщает издание Сoconuts Jakarta.

Инцидент произошел в индонезийской провинции Риау. Двухлетний мальчик нашел наркотики в отцовской машине. Затем он принес их старшему восьмилетнему брату. Тот решил, что неизвестные зеленые таблетки — это сладости, после чего поделился ими с друзьями.

Дети в возрасте от семи до девяти лет разделили «конфеты» поровну и съели. Один из них выплюнул таблетку, почувствовав горький вкус. Остальных же в итоге доставили в больницу с головной болью. Сообщается, что сейчас их состояние в норме.

45-летний отец мальчиков был арестован полицией и признал свою вину в хранении запрещенных веществ. В его машине нашли еще одну таблетку экстази. Кроме того, как сообщает Detik News, тест его мочи на наркотики показал позитивный результат.

Неизвестно, предъявят ли мужчине обвинения в преступной халатности. Индонезийское агентство по защите детей уже заявило, что может лишить его родительских прав.

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