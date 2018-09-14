Россия похвастается плодами импортозамещения в Европе

Российская компания «ПК Транспортные системы» намерена представить на европейской транспортной выставке InnoTrans-2018 сразу две модели трамвая отечественного производства — 71-911 ЕМ «Львенок» и 71-934 «Лев». Об этом говорится в сообщении компании, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Данные трамваи, интерьер которых выполнен из алюминия, стали результатом политики импортозамещения и локализации отечественных производств, примером внутреннего взаимодействия предприятий: на 90 процентов они собраны из российских комплектующих более 20 компаний из разных регионов страны», — отмечается в релизе.

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Предприятие подчеркивает, что новые модели трамваев содержат на 10 процентов больше деталей из алюминия, что позволяет резко сократить стоимость и расходы на их обслуживание. «Применение алюминия даст возможность снизить вес трамвая на 20-40 процентов в сравнении с традиционной или высокоуглеродистой сталью», — считает производитель.

Президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур отмечает, что задача выхода на международный рынок амбициозная, но вполне реальная. «Отечественные трамваи обладают целым рядом конкурентных преимуществ по сравнению с аналогичными зарубежными продуктами, что делает их применение в зарубежной инфраструктуре вопросом времени», — уверен он.

Выставка InnoTrans-2018 пройдет с 18 по 21 сентября в Берлине.

«ПК Транспортные системы» — компания, созданная в 2013 году для производства транспортных средств на электрической тяге. В настоящий момент владеет двумя заводами — в Санкт-Петербурге и Твери, самым известным и популярным продуктом в настоящий момент является трамвай «Витязь-М», который получил широкое распространение в Москве и других городах России.

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