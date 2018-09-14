Ляшко нацелился на зады недоброжелателей

Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко заявил, что «порвет жопу на мальтийский крест» любому, кто попробует привлечь его к уголовной ответственности за незаконное обогащение. Заявление политика размещено на его сайте.

Политик пришел на судебное заседание по делу против министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, заподозренного в незаконном обогащении, чтобы поддержать чиновника и «выразить протест против использования антикоррупционных органов как инструмента для политической расправы над оппонентами».

Ляшко уверен, что эти органы занимаются поисками взяточничества совершенно не там, где следует. «То, что сейчас происходит, — это не борьба с коррупцией, а имитация и обман украинцев. Люди видят, как их грабит "Нафтогаз", как воруют деньги "Укрзализныця" и "Укравтодор". Дерибанят землю, вывозят контрабандой лес на миллиарды, никто этого не видит. Взялись за Омеляна, нашли, где он жил две недели и в какой машине он ездил», — высказался Ляшко о ситуации с Омеляном.

Политик прокомментировал информацию о возможности начала расследования в отношении него. «У них нет никаких оснований, потому что я стараюсь жить честно. Но не исключаю, что такое может быть. Это расследование политически мотивировано — в связи с моим участием в президентских выборах (Ляшко намерен баллотироваться на выборах, намеченных на 2019 год — прим. «Ленты.ру»). Покажите мне этого идиота, который фальсифицирует против меня, — я их жопу порву на мальтийский крест», — сказал он.

14 сентября Соломенский районный суд Киева отпустил Омеляна на поруки, обязав его сдать загранпаспорта. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает его в незаконном обогащении.

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