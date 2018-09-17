Во Франции вынесли приговор забившим антифашиста насмерть скинхедам

Во Франции вынесли приговор двум бывшим скинхедам, забившим насмерть 18-летнего антифашиста во время уличных столкновений, передает The Local.

Эстебана Морийо приговорили к 11 годам лишения свободы, Самюэля Дефо осудили на семь лет. Мужчин признали виновными в убийстве Клемента Мерика во время столкновений скинхедов с представителями левых активистов летом 2013-го.

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Морийо признал, что нанес Мерику травмы головного мозга, которые привели к смерти мужчины. Прокурор запрашивал для ультраправого активиста 12 лет тюрьмы. Родители погибшего согласились с итоговым приговором, однако защита намерена его обжаловать.

Несколько сотен антифашистов собрались на улицах Парижа в день оглашения приговора, скандируя: «Клемент, Клемент, мы не забудем». Как пишет газета, его смерть потрясла французское общество. После инцидента некоторые ультраправые группировки были запрещены в стране.

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