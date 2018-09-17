Нападение россиянина с топором на полицейских попало на видео

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Задержанный накинулся на полицейских с топором на вокзале в Кургане. Запись инцидента с камеры наблюдения в понедельник, 17 сентября, публикует РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина был задержан за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. При составлении протокола задержания он достал из рюкзака топор и замахнулся на полицейского. На помощь представителю порядка пришли понятые. Возбуждено уголовное дело об угрозе насилия в отношении представителя власти.

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