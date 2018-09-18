Украина испытала сверхзвуковые ракеты

Киев успешно испытал новые неуправляемые реактивные ракеты РС-80 «Оскол». Об этом во вторник, 18 сентября, сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко, прикрепив к посту видео.

«Эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что ракеты протестировали на всех режимах полета и при различных погодных условиях на бомбардировщике Су-24М.

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