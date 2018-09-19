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Раскрыт секрет успешных собеседований

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Самыми важными критериями, на которые ориентируются работодатели при подборе персонала, являются предыдущий опыт работы, профессионализм и личные качества. К такому выводу пришли специалисты кадровой компании «Юнити» по итогам исследования, копия результатов которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Отношение к подбору кадров, особенно на ключевые для бизнеса позиции, стало более осторожным, более сдержанным и глубоким. Это объясняется экономическим спадом: кризис и оптимизация расходов заставили изменить подход к найму персонала», — приводятся слова управляющего директора «Юнити» Феликса Кугела.

По данным компании, 87 процентов работодателей обращают внимание на предыдущий опыт соискателя, причем не просто на список мест, где он работал, а на конкретные достижения.

80 процентов компаний изучают профессиональные навыки и умения претендента, или hard skills. Особенно востребованными оказываются специалисты, имеющие навыки сразу в нескольких областях.

63 процента кадровиков принимают во внимание личные качества, или soft skills, такие как коммуникабельность, способность к обучению и постоянной работе.

При этом 77 процентов HR-менеджеров используют технику аналитической оценки персонала, включающую в себя структурированные собеседования и мотивационные опросы.

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