Описаны печальные судьбы нерожденных россиян

Художницы арт-группы «Уродины» из Санкт-Петербурга провели акцию в ответ на прошедшую в Москве антиабортную кампанию «Они могли бы пойти в школу». Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Активистки организовали ее в той же форме, что и противники абортов: оставили на улице детскую обувь, символизирующую нерожденных младенцев, но заменили слова подписей: вместо «Я мог бы стать водителем» — «Я мог бы в тюрьме пытать людей электрошокером», вместо «Я мог бы стать поэтом» — «Я могла бы сесть за репост», и так далее.

Таким образом художницы решили ответить «на очередной демарш пролайферов, давящих на самые сентиментальные чувства». «Перед вами — эмбрионы умершие, хотя могли бы и не дожить до пенсии — однако в любом случае они до нее не дожили», — пояснили они.

15 сентября активисты движения «За жизнь» провели кампанию против абортов в центре Москвы, неподалеку от Третьяковской галереи, оставив на улице пары детской обуви, плакаты и гвоздики. «Надеемся, что кто-то сохранит беременность, а кто-то задумается и изучит вопрос, а кто-то никогда не скажет, что зачатый ребенок не человек!» — заявили они на странице во «ВКонтакте».

В начале августа в трех регионах России — Приморском крае, Якутии и Рязанской области — был введен временный мораторий на операции по прерыванию беременности в рамках акции «Подари мне жизнь!», рекомендованной Министерством здравоохранения России.

В апреле жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили из больницы за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность. Впоследствии власти города открестились от инициативы, объяснив, что она выполняется в добровольном, а не обязательном порядке.

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