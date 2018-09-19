Участников массового побега из спецшколы в Приморье удалось отследить

Местонахождение подростков, участвовавших в массовом побеге из уссурийской спецшколы закрытого типа для детей с девиантным поведением, установлено, говорится на сайте Приморского управления Следственного комитета России (СКР) в среду, 19 сентября.

Организована доследственная проверка. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

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В СКР уточнили, что 18 сентября ушли в общей сложности 23 воспитанника.

Ранее сообщалось, что сбежало 30 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, и шестерых из них еще разыскивают.

В сентябре 2016 года бунт и массовый побег устроили воспитанники Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа на Урале. Пятерых предполагаемых зачинщиков затем осудили.

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