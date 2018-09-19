Найдены следы космического катаклизма

Астрономы Университета Западной Австралии объяснили, почему в Большом Магеллановом Облаке (БМО) часть звезд перемещается против часовой стрелки вокруг центра, когда остальные движутся в обратном направлении. По мнению ученых, это объясняется тем, что данная карликовая галактика поглотила другую карликовую галактику 3-5 миллиарда лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

БМО относится к магеллановым спиральным галактикам, которые имеют единственный спиральный рукав. Она удалена от Млечного пути на 163 тысячи световых лет и является его спутником наряду с Малым Магеллановым Облаком (ММО), карликовой эллиптической галактикой созвездия Стрельца и карликовой галактикой Большого пса. БМО содержит 30 миллиардов звезд, а ММО — 1,5 миллиарда звезд. Между ними имеется «мост» газа, в котором наблюдаются процессы звездообразования.

Исследователи провели гидродинамическое моделирование процесса слияния галактик и выяснили, что наблюдаемая картина соответствует сценарию столкновения. Ранее считалось, что причиной аномального движения звезд является то, что БМО поглотила часть ММО. Кроме того, результаты исследования объясняют, почему в Большом Магеллановом Облаке наблюдается возрастной разрыв между звездами, то есть имеются только два типа звездных скоплений — очень старые и молодые. Взрыв формирования новых звезд обычно происходит при столкновении галактик.

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