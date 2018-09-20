Взрослые дети бросили умирающего отца в одиночестве и поплатились

В китайской провинции Сычуань мужчину и его четырех сестер приговорили к уголовным наказаниям за плохую заботу о родителе. Об этом сообщает Inkstone.

В прошлом году их отец умер в своем сельском доме в возрасте 80 лет. Хотя у него было пять взрослых детей, никто из них не присутствовал при его смерти. Тело мужчины нашли представители властей.

Сына покойного приговорили к двум годам тюрьмы. Его сестры получили условные сроки от 12 до 18 месяцев. Если в течение двух лет кто-то из них снова нарушит закон, условный срок будет заменен реальным.

Приговор вызвал споры в китайских социальных сетях. Часть пользователей считает наказание справедливым. Другие призывают не спешить с выводами. «Кто знает, хорошо ли он относился к детям», — говорится в одном из комментариев. «Лучше бы у стариков были пенсии и медицинская страховка, — отмечается в другом. — Растить детей, чтобы они заботились о тебе в старости, бывает нужно, когда система социального обеспечения не развита».

В Китае отказ от ухода за престарелыми родителями считается уголовным преступлением, которое наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет. Другой закон, принятый в 2013 году, обязывает детей регулярно навещать родителей.

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