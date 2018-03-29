Пенсионера из Китая прославила внешность 30-летнего

Пенсионер из китайского города Шанхай, выглядящий вдвое моложе своего возраста, рассказал изданию Daily Mail, что помогло ему сохранить молодость.

67-летний Ху Хай связывает свой моложавый вид с активным образом жизни. Он считает, что ему помогают разнообразные хобби. Среди прочего, он занимается йогой, любит петь и танцевать. Особую слабость Ху Хай питает к танцу живота. Пенсионер утверждает, что исполнял его в местных театрах.

Ху Хай объяснил журналисту Daily Mail, что по его мнению, у каждого человека есть три возраста: биологический, психологический и физический. Он считает, что его собственный психологический возраст не превышает 20 лет. Свой физический возраст пенсионер измеряет при помощи специальной машины. Согласно ее показаниям, он составляет 43 года.

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«Мы не состаримся и навсегда останемся молодыми, пока знакомимся с новыми и прекрасными вещами, — говорит Ху Хай. — Поэтому я каждый день просыпаюсь и говорю себе, что еще есть масса вещей, которые мне надо сделать».

Ху Хай родился в 1950 году. В молодости он работал на текстильной фабрике и мечтал выступать на сцене. «Многие хотели, чтобы я пел, танцевал или играл в театре, но поскольку я был членом коммунистической партии, мне нельзя было оставить фабрику и заняться этим», — объясняет он. В 40 лет Ху Хай сменил профессию и стал экономистом. В 2016 году он принял участие в конкурсе для пожилых жителей Шанхая. Он победил и был признан «самым модным шанхайским дедушкой». Это принесло ему славу и многочисленные приглашения на телевидение. У Ху Хая есть 37-летняя дочь, однако пока нет внуков.

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