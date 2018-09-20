Бренд дорогой обуви уличили в издевательстве над нищими

Итальянский производитель обуви Golden Goose уличили в издевательстве над нищими. Об этом сообщает The Independent.

Поклонники с ужасом встретили новый «состаренный» дизайн обуви из осенне-зимней коллекции. Речь идет о кедах из потертой бежевой замши с фирменной звездой бренда, которые дизайнеры намеренно обклеили скотчем и «украсили» пылью. На данный момент эта обувь продается на сайте за 530 долларов.

«На свете живут люди, которые вынуждены носить на ногах пакеты в качестве ботинок. Они не могут себе позволить настоящую обувь, а эти отвратительные кеды стоят полтысячи долларов», — возмутилась пользовательница Twitter в одном из постов, который собрал около 50 тысяч лайков.

«Golden Goose для тех, кто решил потратить 530 долларов на поощряющие бедность кроссовки», — согласилась другая.

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Итальянская обувная компания Golden Goose основана в 2000 году дизайнерами Алессандро и Франческой Галло. Фирменный знак бренда — пятиконечная звезда. Большой популярностью компания обязана фирменным кроссовкам и сапогам с винтажным эффектом.

В августе 2016 года Golden Goose также представила линейку «поношенных» кроссовок Distressed Superstar Sneakers с потертыми шнурками и грязными подошвами. Такого эффекта модельеры добились, искусственно состарив кроссовки. В то время они продавались за 600 долларов.

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