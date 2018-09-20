Сирийская армия отрезала ИГ доступ к воде

Отряды террористов на юге Сирии остались без источников питья после наступления на них правительственной армии. Об этом пишет издание Al-Masdar News. Оно также опубликовало видео атаки.

Сирийская Арабская Армия (САА) сообщила, что в результате наступления в регионе Ас-Сафа в провинции Эс-Сувейда отбила у боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) их последний источник питьевой воды.

По информации Al-Masdar News, потери со стороны террористов ИГ составили более 20 человек, из них пять снайперов.

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Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, против них — умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил появляются все чаще. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается северная провинция Идлиб.

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