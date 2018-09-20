Автомобильные номера изменят до неузнаваемости

В России с 1 января 2019 года начнут выдавать номерные знаки по новому ГОСТу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Росстандарта​.

По информации газеты, ГОСТ вводит 10 новых типов регистрационных знаков, среди которых номера для мотоциклов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.

Так, для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров (вместо нынешних 245 на 160 миллиметров). Номера для мопедов при этом станут похожи на мотоциклетные, но с иным набором цифр и букв.

Появятся также номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления — обычно у таких машин площадка квадратная.

Отличительной чертой ретроавтомобилей и спорткаров должны стать буквы К и С в начале номера, отделенные чертой.

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