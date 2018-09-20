Автомобильные номера изменят до неузнаваемости

В России с 1 января 2019 года начнут выдавать номерные знаки по новому ГОСТу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Росстандарта.
По информации газеты, ГОСТ вводит 10 новых типов регистрационных знаков, среди которых номера для мотоциклов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.
Так, для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров (вместо нынешних 245 на 160 миллиметров). Номера для мопедов при этом станут похожи на мотоциклетные, но с иным набором цифр и букв.
Появятся также номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления — обычно у таких машин площадка квадратная.
Отличительной чертой ретроавтомобилей и спорткаров должны стать буквы К и С в начале номера, отделенные чертой.