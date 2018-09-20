Мэр Москвы предложил поддержку горожанам перед пенсией

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет в рамках пенсионной реформы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно документу, в Москве предлагается сохранить все действующие льготы для горожан по достижении ими того порога пенсионного возраста, который существовал до реформы, то есть для женщин после 55 лет и для мужчин после 60 лет.

В частности, для них по-прежнему будут бесплатными проезд в общественном транспорте, кроме такси, а также изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, неработающие москвичи данной возрастной категории смогут и дальше получать путевки в санатории с возмещением стоимости проезда к месту отдыха.

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Горожане, имеющие звания «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», будут оплачивать лишь 50 процентов стоимости коммунальных услуг и проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату.

Законопроект предполагает дополнительные меры поддержки и для жителей города в возрасте от 50 лет. Для них предусматриваются бесплатная диспансеризация и профессиональная подготовка, обучение и повышение квалификации. В Москве предлагается создать центр переподготовки и трудоустройства жителей, достигших 50 лет. В частности, по одной из городских программ граждан этой возрастной категории будут обучать основам предпринимательства. При необходимости они могут получить и адресную социальную помощь.

Указанные меры поддержки вводятся на неограниченный срок и будут распространяться на всех жителей Москвы, достигших соответствующего возраста. В случае принятия закон «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения» вступит в силу уже 1 января 2019 года.

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