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Раскрыта загадка известнейшей оптической иллюзии

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Уильям Эли Хилл «Моя жена и моя теща»

Группа исследователей из университета Флиндерса в Австралии объяснила, почему люди видят разные образы на картине «Моя жена и моя теща», которая является одной из самых известных оптических иллюзий. Об этом пишет Business Insider.

Специалисты опросили 666 человек из 22 стран мира в возрасте старше 18 лет, однако впоследствии в выборке оставили только результаты 393 граждан США (242 мужчины и 141 женщина) со средним возрастом в 33 года и разбросом от 18 до 68 лет. Им на полсекунды показывали картину и спрашивали предполагаемый возраст человека, который изображен на ней.

Специалисты установили, что восприятие картины зависит от возраста респондента. Так, люди младше 30 лет были уверены, что на изображении показана молодая девушка, тогда как остальные отвечали, что видят пожилую даму.

Впервые оптическая иллюзия «Моя жена и моя теща» появилась на немецкой открытке 1888 года. В 1915 году британский карикатурист Уильям Эли Хилл (William Ely Hill) опубликовал собственный вариант этого изображения в юмористическом журнале Puck. В 1930 году психолог Эдвинг Боринг (Edwin Boring) использовал его в своей статье «Новая двусмысленная фигура», после чего картинку стали печатать в учебниках.

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