С афиши «Ревизора» исчезли слова про кошмар чиновников

В Сызрани с театральной афиши пьесы Николая Гоголя «Ревизор» убрали слова «кошмар госчиновника». Это было сделано под давлением местных властей, потребовавших от руководства театра «не раскачивать лодку», написал в Facebook самарский депутат Михаил Матвеев.

Как рассказал Матвееву неназванный источник, афиша показалась властям «крамольной». Сначала чиновники по телефону потребовали снять ее, затем вызвали режиссера и директора театра к сотруднице, «отвечающей за культуру». Она обвинила театралов в том, что они «раскачивают лодку». После этого был «тихий и спокойный» разговор с мэром, который попросил убрать афишу и с улицы, и из интернета. Однако после того, как афишу действительно заменили, режиссеру и директору было сказано, чтобы они «с января искали новое место работы».

Директор Сызранского драматического театра Сергей Салмин сказал «Комсомольской правде в Самаре», что афишу заменили просто потому, что «кошмар госчиновника» было рабочим названием спектакля и попало туда по ошибке. В городской администрации заявили, что увольнения в театре не планируются.

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