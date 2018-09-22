Президент Ирана предрек Трампу судьбу Хусейна

Тегеран не откажется от своей ракетной программы даже под давлением США. Об этом в эфире государственного телевидения Ирана заявил президент республики Хасан Рухани, передает Reuters.

«Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», — сказал он.

По словам Рухани, если президент США Дональд Трамп продолжит противостояние с Ираном, то потерпит поражение так же, как и Саддам Хусейн. В пример он привел ирано-иракскую войну 1980–1988 годов. В ее результате иракская армия понесла большие потери, а национальная экономика стала испытывать серьезные проблемы, следствием чего стала попытка захватить соседний Кувейт и последовавший за этим разгром иракской армии.

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Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был свергнут после вторжения США в страну, в 2006 году казнен по приговору иракского суда.

В сентябре в Иране открыли новый цех по производству центрифуг для обогащения урана. Помимо этого, специалисты полностью реконструировали исследовательский реактор в Тегеране.

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