В США глава церкви поплатился за сеанс экзорцизма над флагом ЛГБТ

Священник римской католической церкви в американском городе Чикаго был смещен с поста после того, как устроил сеанс экзорцизма над флагом ЛГБТ-сообщества. Об этом местный архиепископ заявил в официальном письме.

Отца Пола Кальчика отстранили из-за того, что тот в присутствии прихожан сжег радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества, несмотря на предупреждение чикагской епархии этого не делать, сообщает NBC News.

В интервью телеканалу Кальчик заявил, что сделал это в частной обстановке, чтобы не вызвать гнев со стороны представителей ЛГБТ в адрес прихожан церкви. «Это наше право уничтожить его [флаг], мы сделали это в уединении, потому что епархия дышала нам в спину», — сказал он. По его словам, он и прихожане сожгли полотно, читая экзорцистскую молитву.

«Мы разрезали его [флаг] на семь частей, и сожгли по одному в котле, который мы используем во время пасхальной службы», — поведал Кальчик. По словам священника, он буквально относится к тому, что говорится в Библии: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти кровь их на них» (Левит 20:13). В то же время в интервью он заявил, что не является гомофобом и добавил, что «является таким же ненавистником гомосекуалов как Мать Тереза».

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