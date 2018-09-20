Отельер-гомофоб сравнил пару лесбиянок с животными и пригрозил клеткой

Владелец отеля в Великобритании оскорбил пару лесбиянок, сравнив их с дикими животными. Об этом пишет Newshub.

Николь Колдер и ее девушка Лорен Инглис остановились в Clifton Mount Hotel в городе Ньюкасл. Они были шокированы отвратительным состоянием номера, в который их заселили, и после выезда из гостиницы позвонили владельцу, чтобы пожаловаться. «На полу валялись крошки, а на диване были желтые пятна, которые выглядели как краска», — рассказала Колдер. «Я захотела взять стакан из шкафа, но на нем была губная помада», — добавила она.

Однако вместо извинений и компенсации владелец гостиницы Энди Сингх прислал девушке письмо с оскорблениями. «Таких людей, как вы, нужно сажать в клетку с такими же дикими животными», — написал Сингх.

После этого он заявил, что назвал их так не из-за ориентации, а из-за оставленного ими беспорядка. «Я не имею ничего против гомосексуалов. Я просто против лжецов, а эти девушки врут. И камеры видеонаблюдения докажут, что я прав», — уточнил Сингх.

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В сентябре тайваньская авиакомпания EVA Air не позволила паре гомосексуалов с ребенком вместе пройти на посадку. Джефф Кобб, его супруг и их 19-месячная дочь путешествовали из Сан-Франциско в Тайбэй. Когда подошла их очередь пройти в самолет, сотрудники авиакомпании сообщили, что только один из них может пройти в салон с ребенком, а другому придется подождать.

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