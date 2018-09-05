Авиакомпания разлучила геев на глазах у натуралов

Тайваньская авиакомпания EVA Air не позволила паре гомосексуалов с ребенком вместе пройти на посадку. Об этом сообщает The Independent.

Джефф Кобб, его супруг и их 19-месячная дочь путешествовали из Сан-Франциско в Тайбэй. Когда подошла их очередь пройти в самолет, сотрудники авиакомпании сообщили, что только один из них может пройти в салон с ребенком, а другому придется подождать. «Они сказали, что, согласно политике компании, только один родитель может сопровождать ребенка. Мы согласились, поскольку никогда раньше не летали с EVA Air», — поделился Кобб.

Однако как только Кобб с дочерью прошли на посадку, его муж заметил, что эти правила не распространялись на гетеросексуальные пары. «Уже в самолете он рассказал, что видел, как другие семьи проходили вместе. Я ужасно разочарован, что EVA Air считает нормальным разлучать однополые семьи», — возмутился мужчина.

Представители EVA Air принесли извинения паре и назвали инцидент недоразумением. Они также пообещали проследить, чтобы такие случаи впредь не повторялись.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

В июле пассажир нетрадиционной ориентации Дэвид Кули заявил, что его рассадили с партнером на рейсе авиакомпании Alaska Airlines, чтобы пара натуралов сидела вместе. «Мы сидели на забронированных местах, когда бортпроводник подошел к нам и попросил моего партнера пересесть с его кресла в премиум-классе в экономкласс, чтобы другая пара могла сесть вместе», — рассказал мужчина.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!