В Таджикистане запретили домашнее обрезание

С 1 января 2019 года в Таджикистане будет запрещено проводить обрезания на дому. Об этом сообщил сотрудник Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Шерали Рахматуллоев, передает РИА Новости.

«После соответствующего поручения президента страны, прозвучавшего на встрече главы государства с работниками сферы здравоохранения 1 сентября текущего года, мы решили с 1 января 2019 года ввести полный запрет на обрезание детей на дому народными мастерами-целителями», — сказал Рахматуллоев.

В 2018 году в закон «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов» были внесены поправки, в соответствии с которыми обрезание бесплатно проводится в медицинских учреждениях с согласия родителей в течение 20 дней с рождения мальчика.

По словам Рахматуллоева, с начала текущего года бесплатное обрезание прошли более 33 тысяч мальчиков. Он выразил сожаление, что некоторые родители до сих пор приглашают на дом народных целителей для проведения этого обряда, из-за чего дети могут заразиться инфекционными заболеваниями.

20 августа гражданин Таджикистана провел двухлетнему ребенку в Новой Москве обрезание на дому, после чего мальчик впал в кому. Ребенка доставили в больницу на вертолете. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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