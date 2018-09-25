«Реал» показал салон своего роскошного самолета

В интернете появились фотографии, снятые внутри самолета испанской футбольной команды «Реал Мадрид». Об этом сообщает The Sun.

Оказалось, что игроки клуба летают на самом большом в мире авиалайнере Airbus А380, оснащенном кроватями, душевыми кабинами, личными умывальниками и телевизорами с 2,5 тысячи каналов.

Также в распоряжении футболистов на борту есть огромный бар и множество комнат. Стоимость этого самолета оценена в 340 миллионов фунтов стерлингов.

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Ранее британское издание Daily Mail сравнило самолеты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых они прилетели в Хельсинки, где 16 июля 2018 года прошла двусторонняя встреча. Журналисты выяснили, что лайнер президента США немного скромнее лайнера Путина: в нем есть офис, звуконепроницаемый конференц-зал, столовая, кухня, но нет спортивного зала и люксовой ванны, а также кровати размера king-size, которые есть в самолете президента России.

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