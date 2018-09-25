Петербуржец надкусил шаверму и напоролся на нож

Сервис «Яндекс.Еда» привез жителю Санкт-Петербурга Микаэлю Саакянцу шаверму, внутри которой был спрятан нож. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook.

«На втором-третьем укусе почувствовал лезвие на языке. Оказалось, что в блюде нож. Шокирован, но порезов нет», — описал он случившееся. Саакянц добавил, что заказ был сделан в ресторане «Шаверма Time», и во время передачи посылки блюдо было запечатано.

По данным TJournal, владелец заведения извинился перед мужчиной и рассказал ему, что нож подложил один из сотрудников, который не прижился в коллективе и дорабатывал в ресторане последний день. По предположению работодателя, подчиненный сделал это неумышленно.

Саакянц обратился к юристу, чтобы решить, стоит ли подавать иск к ресторану. На момент проверки «Яндекс.Еда» отключил «Шаверму Time» от сервиса.

В январе прошлого года в Иркутской области несколько многодетных и малоимущих семей пожаловались на подаренные властями на Новый год конфеты, внутри которых нашли червей. После этого в областном управлении Следственного комитета начали проверку о превышении полномочий сотрудниками опеки при заключении контрактов на поставку подарков.

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