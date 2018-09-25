Воробьев назвал ценность нового экологического стандарта

Введение нового экологического стандарта является важным проектом для Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 сентября.

«У меня нет сомнений, что большая программа по рекультивации, по введению нового экологического стандарта позволит нам стать пионерами в области сбора, утилизации, переработки мусора», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

7 августа губернатор объявил о введении в регионе нового экостандарта обращения с отходами.

Он, в частности, предполагает строительство современных высокотехнологичных комплексов, а также закрытие и рекультивация полигонов. Воробьев отмечал, что комплексы будут оснащены самым современным оборудованием. Подмосковная делегация несколько раз ездила перенимать опыт в Германию и Японию, напомнил он.

Позже в том же месяце Воробьев заявил, что власти давно планировали модернизировать мусороперерабатывающую инфраструктуру, так как действующие полигоны не справлялись с нагрузкой. Он подчеркнул, что жители должны дышать чистым воздухом.

Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей.