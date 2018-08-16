Воробьев рассказал о причинах создания мусороперерабатывающей отрасли

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после вступления в должность первым делом обратил внимание на неприятный запах от мусорных полигонов. Об этом он рассказал «Российской газете» в четверг, 16 августа.

«Оказалось, что людям уже дышать нечем. Пришлось закрывать полигоны. Все они — частные, и когда мы их закрывали, хозяева исчезали со всеми заработанными деньгами. В результате мы получили: 24 закрытые свалки, которые нужно рекультивировать, потому что без этого они продолжают вонять», — сказал Воробьев.

Кроме того, 15 оставшихся полигонов, по его словам, не справлялись с потоками мусора. Данная ситуация подвигла власти задуматься о создании мусороперерабатывающей инфраструктуры в регионе, подчеркнул он.

Губернатор уточнил, что Москва будет принимать в этом непосредственное участие. «Мы строим мощности и под свой, и под московский мусор. Москва будет участвовать — возить отходы на наши комплексы, платить за переработку и утилизацию», — пояснил он.

7 августа Андрей Воробьев объявил, что Подмосковье первым из российских регионов вводит новый экологический стандарт утилизации бытовых отходов. Он, в частности, предполагает строительство современных высокотехнологичных комплексов, а также закрытие и рекультивация полигонов. Губернатор подчеркнул, что новые комплексы будут строиться по самым передовым стандартам. Для перенимания опыта делегация правительства ездила в Германию и Японию, напомнил он.