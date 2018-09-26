Очередное варварское обращение с багажом сняли на видео

Очевидцы сняли на камеру сотрудников аэропорта, которые халатно обращались с багажом пассажиров. Об этом сообщает Metro.

На ролике, автором которого была пассажирка Ryanair Элизабет Эванс, видно, как грузчики выбрасывают чемоданы на тележку настолько небрежно, что те вылетают и падают на асфальт.

В ответ на этот пост многие пользователи также поделились своими историями об испорченных сумках. Так, например, супруги Крейг и Сьюзен Куп рассказали, что их чемодан был сильно поломан, когда они получили его в аэропорту Манчестера. «Мы были потрясены, увидев наш багаж. Он стоит 200 фунтов стерлингов, так что потребовалось немало силы, чтобы так его сломать. Такое ощущение, что на нем ездили», — пожаловался Крейг Куп.

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Другая пассажирка Мишель Найт тоже осталась недовольна, получив свой багаж в аэропорту Манчестера. Ее сумка была буквально раздавлена и порвана по швам.

В мае сотрудницу аэропорта Гонолулу, небрежно выбрасывающую пассажирские чемоданы из самолета, сняли на видео. Оно опубликовано в Twitter австралийским репортером Ванессой Марш. Она назвала этот короткометражный ролик «Причина всех моих сломанных чемоданов раскрыта — это просто команда Гонолулу ими занялась».

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