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Замминстра правительства Мурманской области задержали за махинации

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Андрей Сахаров

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров задержан в среду силовиками. Об этом в среду, 26 сентября, источник в оперативных ведомствах сообщил ТАСС.

«Замминистра задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления, обвинение ему еще не предъявлено», — сказал источник.

По его данным, в поле зрения правоохранителей чиновник попал еще в прошлом году, когда занимал должность замглавы Североморска. Осенью 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Сахаров якобы задержан за получение взятки, однако он тогда продолжил работу и в нынешнем году был назначен замминистра областного правительства.

Официальных комментариев от силовых ведомств на данный момент не поступало.

По данным пресс-службы управления МВД России по Мурманской области, уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

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