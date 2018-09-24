Чиновника Роспотребнадзора заподозрили во взятке тахтой

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский, арестованный за получение взятки в виде стоматологических услуг почти на 500 тысяч рублей, дополнительно подозревается в получении взятки мебелью. Об этом в понедельник, 24 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

«Тахту, диван и комод на сумму более 70 тысяч рублей обвиняемый получил за свою подпись на санитарно-эпидемиологическом заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов», — говорится в сообщении.

Как сообщили «Интерфакс» в пресс-службе региональной прокуратуры, дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки в виде имущества в значительном размере».

В настоящее время следователи устанавливают дополнительные эпизоды взяток чиновника.

20 июня сообщалось, что следователи возбудили против Росоловского уголовное дело о взятке. По данным следствия, чиновник за свое покровительство получил взятку в виде стоматологических услуг на 500 тысяч рублей от директора местной компании. В настоящее время Росоловский находится под стражей.

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