Чиновник подправил зубы в обмен на свою благосклонность

Следователи возбудили уголовное дело о взятке против руководителя управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского. Об этом в среду, 20 июня, сообщил СК в ТамТам-канале.

По данным следствия, чиновник за свое покровительство получил взятку в виде стоматологических услуг на 500 тысяч рублей от директора местной компании.

В суд направлено ходатайство об аресте Росоловского.

19 апреля СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова по подозрению в получении взяток на 17 миллионов рублей от представителей ритуального бизнеса. Помимо общего покровительства чиновники выделили предпринимателю земельный участок для строительства крематория в Нижнем Новгороде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!