Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие во время его выступления на Генассамблее ООН делегаты смеялись не над ним. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной, — сказал он. — Я был перед группой в высшей степени профессиональных людей, большая часть которых или из других стран, или из ООН. Людей, которые не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам, улыбкам. Я услышал небольшой шум, и сказал: "Наша страна сильнее, чем когда либо". И это так. И я услышал небольшой шум. И я сказал: "Это правда". И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так».

При этом, по утверждению американских СМИ, причиной смеха стали бахвальство и ложь американского лидера. В частности, со стороны немецкой делегации послышался смех в ответ на утверждение Трампа о том, что «Германия будет полностью зависима от российской энергетики, если немедленно не сменит политический курс». Еще одним неоднозначным тезисом, вызвавшим недипломатическую реакцию, стал тезис Трампа, что он меньше чем за два года достиг большего, чем его предшественники. «Не ожидал такой реакции, но все нормально», — отреагировал тогда американский лидер.

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