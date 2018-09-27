Популярный браузер уличили в продвижении сумасбродных конспирологов

Интернет-браузер Safari рекомендовал пользователям популярные сайты, посвященные теориям заговора и фейковым новостям. Это заметил репортер сайта BuzzFeed Чарли Варцель (Charlie Warzel).

Со слов Варцеля, браузерный помощник Siri предлагает юзерам статьи об отрицании холокоста, теории «глубинного государства» и «преступлениях» бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Репортер обнаружил это, когда ввел в поисковую строку браузера запрос Pizzagate. Это слово связано с конспирологической теорией, согласно которой сторонники Клинтон и сама политик связаны с тайной организацией педофилов и торговцев людьми.

Помощник Siri порекомендовал журналисту просмотреть YouTube-видео сторонника этой теории Дэвида Симена (David Seaman) под названием «Пиццагейт, величайший скандал в мире!!!». Этот ролик был давно удален с видеохостинга за нарушение правил платформы.

Собственное расследование редакции показало, что Siri в качестве приоритетных ссылок выдает популярные сайты противников прививок, расистов, сторонников теории тайного правительства. Выяснилось, что подобная рекомендация присутствует в нескольких версиях браузера Safari. Журналисты отправили в Apple сообщения об ошибках, в настоящее время рекомендация удалена из выдачи.

Сообщается, что это не первый случай, когда среди рекомендаций первыми выдаются сайты, посвященные теориям заговора и фейковым новостям. Репортеры уверены, что подобные инциденты должны насторожить пользователей, так как компания не следит за корректностью работы своих алгоритмов.

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