Загитова прокомментировала побитый мировой рекорд

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Ее слова приводятся в Twitter-аккаунте Golden Skate.

«Я очень нервничала перед прокатом, но для первого выступления в сезоне выступила нормально. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни такой адреналин не получаешь», — заявила Загитова.

27 сентября фигуристка впервые в сезоне-2018/19 вышла на лед на официальных соревнованиях, победив в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy. Спортсменка получила за прокат 79,93 балла и побила мировой рекорд.

На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и стала серебряным призером в составе сборной России в командном зачете.

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