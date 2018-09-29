Отлично питающийся тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума

У посетителей океанариума Кайюкан в японской Осаке появился новый любимец, тюлень Юки. Об этом говорится в репортаже NHK World, опубликованном на странице телеканала на видеохостинге YouTube.

Он покорил окружающих своей упитанной фигурой. Персонал отмечает отменный аппетит своего подопечного, съедающего по три килограмма рыбы в день.

27 сентября сообщалось о каякере, который получил по лицу осьминогом от тюленя. Кайл Малиндер решил поближе понаблюдать за схваткой обитателей моря, когда терзающее моллюска млекопитающее выпрыгнуло из воды и случайно отбросила добычу в человека.

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