Барбра Стрейзанд обнаружила у своих клонированных собак странности в поведении

Американская певица Барбра Стрейзанд заявила, что клоны ее умершей собаки ведут себя совершенно иначе, нежели оригинальный питомец. Артистка пришла к выводу, что «клонировать душу невозможно», передает Entertainment Tonight.

Miss Scarlet, Miss Violet & Miss Fanny. 🐶 🐾 #nationaldogday Фото опубликовано @barbrastreisand

«Они не похожи. На самом деле, [клоны] выглядят, как она, но клонировать душу невозможно», — подчеркнула 76-летняя певица.

В конце 2017 года Стрейзанд заказала двух клонов своей 14-летней собаки породы котон-де-тулеар по имени Саманта, которую пришлось усыпить из-за проблем со здоровьем.

В июле 2018-го сообщалось, что пса породы чихуахуа по кличке Чудо-Милли (Miracle Milly), которого назвали самой маленькой собакой в мире, клонировали в 49-й раз. Специалисты занимаются клонированием шестилетнего животного в попытке понять, по какой причине оно столь миниатюрное.

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