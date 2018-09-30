Набиуллину в Чечне покатали на багги

ruspetsnaz / Instagram

Председатель Банка России Эльвира Набилуллина посетила Университет спецназа в Чечне. Видеоотчет о ее визите опубликован в Instagram учебного заведения.

Глава Центробанка понаблюдала за занятиями по огневой и тактико-огневой подготовке, побывала на уроках практической стрельбы. Кроме того, Набиуллину прокатили на багги «Чаборз М-3».

Руководитель ЦБ приехала в Чечню в субботу, 29 сентября, для участия в заседании межбанковского совета Центробанков России и Белоруссии.

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