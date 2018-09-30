Описаны подробности «предательства» Роналду в «Реале»

Испанское издание El Mundo опубликовало материал, в котором раскрыло подробности ухода нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала». В нем журналисты пишут о «предательстве», которое португалец пережил в столичном клубе.

В мае 2017 года Роналду провел встречу с агентом Жорже Мендешом и своими советниками. Они обсудили проблемы с испанской налоговой службой, которая обвиняла его в создании бизнес-структуры, с помощью которой он скрывал неуплату налогов. Форвард заявил, что не понимает, почему его в чем-то обвиняют, если налоги должны были платить спонсоры, и заверил, что никогда не просил их уклоняться от уплаты.

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Роналду был вынужден заплатить 19 миллионов евро штрафа и получил условный срок. При этом португалец надеялся, что руководство «Реала» предложит ему улучшенный контракт, который помог бы ему справиться с финансовым ударом, однако этого не случилось. Этот факт Роналду воспринял как предательство. Он также был недоволен тем, что его зарплата ниже, чем у Лионеля Месси и Неймара.

Роналду раздражало и то, что его всегда ставят позади Альфредо Ди Стефано в списке лучших игроков в истории клуба.

Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» в июле. Его зарплата составляет 30 миллионов евро в год. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года. В составе команды он четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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