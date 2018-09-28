Роналду предложили вечно считать лучшим футболистом

Главный тренер итальянского клуба «Наполи» Карло Анчелотти высказал мнение о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит Goal.

«Я благодарен Роналду вне зависимости от того, сколько голов он забил для победы в Лиге чемпионов. Рад, что теперь он играет в Италии. Криштиану будет ценен для любой команды. Считаю, что "Золотой мяч" должен всегда доставаться ему», — заявил Анчелотти.

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Тренер также поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Наполи» и «Ювентусом». «Такие матчи очень важны, потому что помогают понять, на каком уровне находится твоя команда. Меня не интересуют прогнозы, я не соглашусь на ничью», — добавил он.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 29 сентября в Турине. Начало в 19:00 по московскому времени.

Роналду — пятикратный обладатель приза лучшему игроку сезона «Золотой мяч». В составе «Манчестер Юнайтед» португалец выиграл «Золотой мяч» один раз, остальные четыре Роналду получил, будучи игроком мадридского «Реала». С этого сезона португалец играет за «Ювентус».

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