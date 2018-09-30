Трамп признался во влюбленности в Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и северокорейский лидер Ким Чен Ын влюбились друг в друга. Об этом он рассказал на выступлении перед своими сторонниками в Западной Вирджинии, передает CNN.

«Я был жестким, и он тоже, мы шагали то вперед, то назад, а потом влюбились друг в друг друга. Он написал мне красивые письма, отличные письма», — сказал глава государства, шутливо заметив, что СМИ снова превратно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими».

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«Трамп сказал, что они влюбились, как ужасно», — передразнил он прессу.

Американский лидер опроверг информацию о том, что бросил вопросы вывоза из КНДР останков американских солдат и освобождения заключенных. «Я ничего не бросал», — подчеркнул президент.

Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия.

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