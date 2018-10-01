Более 20 медработников Подмосковья получат субсидии на покупку жилья

Свидетельства на получение жилищной субсидии выдадут еще 24 медицинским работникам, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 октября.

«Участники программы могут рассчитывать, что первоначальный взнос за ипотечный кредит, а также полная стоимость недвижимости, будут погашены за счет регионального бюджета. Новоселам остается лишь вовремя погашать проценты по кредиту, что не должно стать серьезным финансовым обременением даже для молодого специалиста», — рассказал Матвеев.

Он напомнил, что в программе, инициированной губернатором Андреем Воробьевым, могут участвовать врачи определенных специальностей: терапевты, педиатры, офтальмологи, пульмонологи, фельдшеры скорой медицинской помощи, рентгенолаборанты.

По словам министра, всего в 2018 году свидетельства получат 280 специалистов.

Ранее Андрей Воробьев распорядился продлить программу «Социальная ипотека». Он также призвал решить вопрос с нехваткой высококвалифицированных специалистов в регионе. По его словам, жители должны получать только качественную медицинскую помощь. В связи с этим власти увеличат финансирование системы здравоохранения со следующего года.