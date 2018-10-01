Более 20 медработников Подмосковья получат субсидии на покупку жилья

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Свидетельства на получение жилищной субсидии выдадут еще 24 медицинским работникам, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 октября.

«Участники программы могут рассчитывать, что первоначальный взнос за ипотечный кредит, а также полная стоимость недвижимости, будут погашены за счет регионального бюджета. Новоселам остается лишь вовремя погашать проценты по кредиту, что не должно стать серьезным финансовым обременением даже для молодого специалиста», — рассказал Матвеев.

Он напомнил, что в программе, инициированной губернатором Андреем Воробьевым, могут участвовать врачи определенных специальностей: терапевты, педиатры, офтальмологи, пульмонологи, фельдшеры скорой медицинской помощи, рентгенолаборанты.

По словам министра, всего в 2018 году свидетельства получат 280 специалистов.

Ранее Андрей Воробьев распорядился продлить программу «Социальная ипотека». Он также призвал решить вопрос с нехваткой высококвалифицированных специалистов в регионе. По его словам, жители должны получать только качественную медицинскую помощь. В связи с этим власти увеличат финансирование системы здравоохранения со следующего года.

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