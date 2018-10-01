Канадка ошиблась номером и пригласила незнакомку на поминки

Жительница канадского города Ниагара-Фолс набрала неверный номер телефона и вместо племянника отправляла сообщения незнакомой девушке. Об этом сообщает издание The Star.

Дана Берк пригласила, как она думала, своего племянника Квентина на «празднование жизни после смерти» их тети Дебби Селар. В этот день, как правило, собираются все родственники и знакомые умершего, вместе обедают, смотрят фотографии и вспоминают ушедшего из жизни человека.

Канадка отправила всю информацию о событии по СМС, но вместо Квентина ей ответила студентка Лина Али. Она сказала, что, хоть Берк и ошиблась номером, Али тоже может прийти и отметить это событие. Раньше девушка никогда не была на подобных мероприятиях, и ей было интересно, рассказала она изданию. Берк, недолго думая, согласилась: по ее словам, покойная тетя сделала бы то же самое.

Али жила всего в 30 минутах езды от Берк. Приехав на мероприятие, она познакомилась с многочисленными членами семьи и подружилась со своей новой знакомой.

В сентябре пользователь из США разыграл некоего Джона по СМС, притворившись девушкой. Незнакомка явно дала Джону неверный номер, но шутник подыграл ему: флиртовал, прислал снимок бритой ноги и даже намекнул, что готов с ним встретиться. Позже он все-таки раскрыл обман и поделился забавной перепиской в сети.

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