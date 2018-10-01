Главред главного оппозиционного издания Украины получил убежище в Австрии

Главному редактору украинского оппозиционного интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве предоставили политическое убежище в Австрии. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто помогал ему на Украине и в Австрии. «И, конечно же, я благодарен властям Австрийской Республики за то, что вынесли такое решение», — написал Гужва.

По его словам, это решение австрийских властей будет важным сигналом для правительства Украины и украинских журналистов. «В Европе уже не верят в рассказы о "нечуванной свободе слова". Здесь уже все всё понимают. И делают выводы», — добавил он.

В конце января 2018 года Игорь Гужва выехал из Украины в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики. При этом он продолжил руководить редакцией из-за границы. Редакционный коллектив издания «Страна.ua» написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором обвинил власти в «беспрецедентном давлении» на журналистов.

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